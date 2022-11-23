IDS Borjomi International випускає продукцію під брендами Borjomi, «Моршинська», «Миргородська», «Аква Няня» тощо

Шевченківський районний суд Києва передав українські активи компанії IDS Borjomi International Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА). Власниками компанії є російські бізнесмени Міхаїл Фрідман і Гєрман Хан.

Як повідомили 23 листопада у Бюро економічної безпеки (БЕБ), російські власники групи компаній намагалися приховати свої активи в Україні, спробувавши вивести зі своєї власності активи семи підприємств з виробництва та реалізації питної води, які розташовані на території України.

Ці підприємства належать російським бізнесменам через офшорну компанію нерезидента. Таким чином російські бізнесмени хотіли уникнути санкцій та примусової націолналізації.

У БЕБ не повідомляють назви компанії, однак за даними Liga.net, ідеться про ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод Оскар», ПП «ІВА», ТОВ «Потужність», ТОВ «ІДС Аква сервіс», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» та ДП «Нова.Ком».

За рішенням суду АРМА отримало корпоративні права на промислові зрізки й торговельні марки підприємств групи Borjomi, а також корпоративні права Моршинського та Миргородського заводів.

Нагадаємо, раніше суд арештував 100% часток статутного капіталу, акцій, а також промислових зразків підприємств групи компаній, що їх контролюють російські бізнесмени. Ринкова вартість цих активів, за підрахунками БЕБ, становить понад 10 млрд грн.

IDS Borjomi International – великий виробник бутильованої води. Компанія управляє заводами в Росії, Україні та Грузії. Компанія випускає продукцію під брендами Borjomi, «Моршинська», «Миргородська», «Аква Няня» тощо.

Раніше компанія IDS Group Ukraine належала Salford Capital Partners Inc. У 2013 році її продали структурі «Альфа-Груп» Міхаїла Фрідмана і Гєрмана Хану.