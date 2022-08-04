Генеральний директор групи компаній IDS Ukraine Марко Ткачук відкинув звинувачення про нібито наявні бізнес-зв’язки української компанії-виробника мінеральних вод «Моршинська» та «Миргородська» з Росією та прокоментував структуру власності компанії.

За словами пана Ткачука, безпосереднім акціонером української групи компаній IDS Ukraine є кіпрська компанія «IDS». Вирішальний вплив на діяльність цієї групи компаній, маючи сукупно у власності більше 52% акцій та право контролю, здійснюють лише наступні акціонери: члени сім’ї Бадрі Патаркацишвілі, що є громадянами Великої Британії (близько 34%), уряд Грузії (7,73%) та низка міноритарних акціонерів (близько 10%). Акціонери групи компаній чітко заявили, що засуджують військову агресію РФ проти України.

«Акціонери, які мають подвійне громадянство, одне з яких – російське, мають опосередкований стосунок до нашого бізнесу. Ніхто з них, включаючи часто згадуваного у пресі Михайла Фрідмана, не впливають на діяльність нашої групи компаній і не мають права контролю ні над бізнесом, ні над ухвалюваними менеджментом рішеннями», – зазначив генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Компанія IDS Ukraine не має будь-яких підрозділів в Росії, жодних бізнес- чи фінансових зв’язків з росією, підкреслив пан Ткачук.

«Відтоді, як у 2012 році прийшли нові акціонери, ніхто жодного разу нам не диктував, що треба говорити або робити. Наша позиція у цьому питанні є чіткою – підтримуємо Україну сплачуючи податки державі, допомагаючи ЗСУ, теробороні та доброчинним організаціям», – коментує генеральний директор IDS Ukraine.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія активно надає соціальну та благодійну допомогу. Зокрема, забезпечує водою населення та українських військових у гарячих точках у партнерстві з волонтерськими організаціями, а також з обласними держадміністраціями, ЗСУ та ТРО. Загалом за період від початку березня IDS Ukraine передали понад 4,5 млн літрів води на потреби суспільства, що оцінюється в 30 мільйонів гривень. Ще 15 мільйонів гривень було спрямовано на допомогу українській армії, волонтерським організаціям і працівникам компанії, які пішли служити до ЗСУ.

Повну версію інтерв’ю Марка Ткачука журналістам агентства УНІАН можна прочитати за посиланням.