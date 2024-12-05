США запровадили нові санкції проти 5 фізичних і 4 юридичних осіб з TGR Group

Міжнародна фінансова мережа TGR Group дозволяла російській еліті використовувати цифрові активи для обходу санкцій. США у середу, 4 грудня, запровадили проти неї нові обмеження. Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Росіяни використовували цифрові активи фірм TGR Group, включаючи забезпечені доларами США стейблкоїни, для обходу санкцій та подальшого збагачення себе і Кремля.

США запровадили нові санкції проти 5 фізичних і 4 юридичних осіб, яких пов'язують із міжнародним розгалуженням підприємств і співробітників цієї мережі. Зокрема, вони допомагали заможним росіянам купувати нерухомість у Великій Британії. До списку ввійшли:

Джордж Россі – громадянин України, який народився в Росії і який контролює групу компаній TGR,

громадянка Росії Олена Чиркінян, яка брала участь у переказі коштів до Великої Британії для підтримки російського пропагандистського телеканалу RT,

громадянин Латвії Андрейс Браденс,

росіяни Хаджимурат Магомедов і Микита Краснов.

Нові санкції заборонять фізичним і юридичним особам проводити будь-які операції з об'єктами санкцій і заморожують будь-які активи у США.

Наприкінці листопада також повідомляли, що громадянина Німеччини підозрюють у продажі росіянам спеціалізованих машин, які могли бути використані на військових заводах для виробництва зброї.