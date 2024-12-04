Вашингтон висловив готовність обговорювати питання санкцій із союзниками

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що санкції проти російського банку можуть негативно вплинути на деяких американських союзників. Про це у середу, 4 грудня, написало агентство Reuters.

Угорщина надіслала до США звернення з вимогою звільнити російський «Газпромбанк» від санкцій щодо платежів за природний газ.

«Вчора ми направили у відповідні американські органи запит з вимогою надати «Газпромбанку» виняток із санкцій щодо платежів за природний газ», – повідомив Сійярто.

За словами міністра закордонних справ Угорщини, звільнення буде аналогічне тим, які надаються іншим банкам, що обробляють платежі за російський уран, закуплений США. Він також додав, що Вашингтон висловив готовність обговорювати питання санкцій із союзниками, якщо ті постають перед труднощами через обмеження.

Варто зауважити, що Угорщина отримує 4,5 млрд кубометрів російського газу на рік у рамках 15-річної угоди, підписаної з Росією у 2021 році.

У четвер, 21 листопада, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти російських компаній та посадовців. Зокрема, пакет економічних обмежень торкнувся російського «Газпромбанку».

За допомогою цього банку Росія здійснює виплати своїм солдатам, у тому числі для отримання бойових премій, і для компенсації сім’ям російських солдатів, які померли на повномасштабній війні Росії проти України. Раніше проти цього банку запровадили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.