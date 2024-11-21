«Газпромбанк» та його дочірні компанії обходили санкції, а також виплачували зарплати російським солдатам, залученим до повномасштабної війни проти України

У четвер, 21 листопада, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти російських компаній та посадовців. Зокрема, пакет економічних обмежень торкнувся російського «Газпромбанку» та інших фінустанов Росії, повідомили у пресслужбі американського Мінфіну.

За допомогою філій «Газпромбанку» Росія здійснює виплати своїм солдатам, у тому числі для отримання бойових премій, і для компенсації сім’ям російських солдатів, які померли на повномасштабній війні Росії проти України. Раніше проти цього банку запровадили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

«Дія Мінфіну містить обмеження для “Газпромбанку”, понад 50 міжнародних російських банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 російських фінансових чиновників. OFAC також випускає попередження, в якому описує ризики санкцій, пов’язані з російською системою передачі фінансових повідомлень (SPFS), яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій», – повідомили у пресслужбі Мінфіну США.

Зокрема, під санкції потрапили дочірні компанії «Газпромбанку»:

Люксембурзький банк GPB International SA,

гонконгський GPB Financial Services Hong Kong Limited,

кіпрські GPB Financial Services Limited і GPB-DI Holdings Limited,

швейцарський Gazprombank (Switzer) Ltd,

південноафриканські GPB Africa і Middle East Pty Ltd.

Загалом до пакета санкцій США потрапили понад 50 міжнародних російських банків, більш ніж 40 російських реєстраторів цінних паперів, кредитних організацій і 15 посадовців. Зокрема, під санкційними обмеженнямми тепер перебувають «КС-банк», «Енерготрансбанк», банк «Кремлівський», «Ітуруп», «Сінара», «Центрокредит», а також перші заступники очільника «Центробанку Росії» Володимир Чистюхін і Дмитро Тулін, заступниця голови Ольга Полякова, керівники департаментів регулятора і посадовці філії банку ВТБ у Китаї.