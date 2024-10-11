Раніше крайнім терміном відмови від російської нафти в Угорщині називали 2025 рік

Угорська нафтова група MOL очікує, що її нафтопереробні заводи зможуть переробляти російську нафту до кінця 2026 року. Це на рік пізніше, ніж планувалося. Про це 10 жовтня повідомила інформаційна агенція Reuters з посиланням на заяву віцепрезидента MOL зі стратегії й сталого розвитку Віктора Сверла.

За словами віцепрезидента MOL, компанія може переробляти до 30%-40% неросійської нафти на своїх заводах у Словаччині та Угорщині. Він також сказав, що MOL може збільшити частку неросійської нафти на своєму словацькому НПЗ до 50%, якщо це буде необхідно.

«Зараз здійснюються інвестиції, щоб ми могли збільшити цей показник до 100% до кінця 2026 року», – заявив Сверла.

У квітні 2023 року виконавчий голова MOL Жолт Хернаді заявив, що MOL зможе обирати між російською та неросійською нафтою для своїх НПЗ до кінця 2025 року або на початку 2026 року. Сверла пояснив, що затримки пов'язані з непередбачуваними труднощами у виконанні 24 запланованих проєктів з модернізації НПЗ і потребою в більших логістичних інвестиціях у сховища та потужності зі змішування нафтопродуктів. Він додав, що MOL може завершити проєкт, вартістю 500 млн доларів, протягом наступних двох років.

Окрім цього, Віктор Сверла повідомив, що нафтова група MOL веде переговори з хорватським оператором Janaf про укладення довгострокового контракту на транспортування нафти через Адріатичний трубопровід. Віцепрезидент відмовився коментувати заплановані обсяги або деталізувати транзитні тарифи, які MOL вважає занадто високими. Водночас там визнали, що трубопровід «Дружба» має для компанії ключове значення. Зазначається, що три нафтопереробні заводи MOL у Словаччині та Угорщині отримують російську нафту через південну гілку нафтопроводу «Дружба».

MOL Group – угорська транснаціональна нафтогазова компанія, заснована 1991 році, як правонаступник Національного нафтогазового тресту.

Транспортування російської нафти через Україну

У липні Україна розширила санкції проти російської корпорації «Лукойл», заборонивши транспортування її нафти через свою територію до Угорщини та Словаччини.

9 вересня стало відомо, що угорська енергетична компанія Mol Nyrt. взяла на себе відповідальність щодо забезпечення поставок російської сирої нафти по трубопроводу «Дружба», який проходить через Україну. Раніше російська сторона відповідала за доставку нафти до пунктів в Угорщині та Словаччині.

21 вересня народний депутат Володимир Ар’єв повідомив, що Україна продовжила дозвіл на транзит своєю територією сирої російської нафти для угорської компанії MOL. Парламентар зазначив, що невідомо, які політичні поступки отримала Україна від Угорщини навзаєм.