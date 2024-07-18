Дві третини нафти, яку переробляв НПЗ у Братиславі, мала російське походження

До Словаччини перестала надходити нафта від однієї із найбільших нафтовидобувних компаній Росії «Лукойл». Це пов’язано із посиленням санкцій України проти російських компаній. Про це у четвер, 18 липня, повідомила словацька інформаційна агенція TASR із посиланням на заяву речниці мінекономіки країни Марії Павлусик.

Зазначається, що повністю постачання російської нафти до Словаччини не припинилось, йдеться лише про нафту від компанії «Лукойл».

«Згідно з інформацією, яку ми отримали, постачання російської нафти до Словаччини не припинялося. Інформація Slovnaft свідчить, що проблема стосується лише поставок від конкретного постачальника, російської компанії “Лукойл”, яка потрапила під санкції України», – повідомила Марія Павлусик.

Довготривала відсутність постачання може негативно вплинути на братиславський нафтопереробний завод Slovnaft. У мінекономіки Словаччини розповіли, що попри поступовий перехід до альтернативних постачальників, дві третини нафти, яку переробляв НПЗ у Братиславі, все ще має російське походження.

Крім того, у мінекономіки Словаччини додали, що «Лукойл» транспортував до Slovnaft російську нафту від ще одного постачальника.

«Попри це, міністерство відзначило проблему і разом з українськими партнерами активно нею займається», – долала Павлусик.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що через українські санкції проти російських компаній, які РНБО посилила наприкінці червня 2024 року, «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини.