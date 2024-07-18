Російська компанія постачала дві третини сирої нафти компанії Mol через нафтопровід «Дружба»

Українська Рада національної безпеки і оборони наприкінці червня 2024 року посилила санкції проти російських компанії – зокрема, нафтового гіганта «Лукойл», через що російська компанія не може більше постачати свою продукцію до Угорщини. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто після зустрічі з головою російського МЗС Сєргєєм Лавровим під час засідання ООН у Нью-Йорку, повідомив Bloomberg 17 липня.

«Зараз в Україні склалася юридична ситуація, згідно з якою «Лукойл» наразі не здійснює поставки в Угорщину», – повідомив Петер Сіярто.

Попри те, що «Лукойл» перебував під українськими санкціями з 2018 року, вони були доволі обмежені та стосувалися тільки заборони орендувати чи приватизувати майно в Україні, обмеження торговельних операцій та виведення капіталів. Вже в червні 2024 року РНБО розширила санкції, заборонивши російській компанії транзит нафти.

Зазначається, «Лукойл» постачав російську нафту до Угорщини південною гілкою нафтопроводу «Дружба», яка пролягає через Україну. За даними Fitch Ratings, компанія постачала угорському підприємству Mol дві третини усієї сирої нафти, втім, не виключено, що вона зможе повністю відмовитися від неї з 2025 року.

Нагадаємо, у червні США також суттєво розширили санкції проти російських компаній, через що Московська біржа припинила торговлю доларом та євро. Під економічні обмеження потрапили понад 30 осіб та понад 200 компаній з Росії та її союзних держав. Із повним списком компаній, які потрапили під серйозні санкції США, можна ознайомитись тут.