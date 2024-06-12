На низку державних приватних російських компаній наклали нові санкції

Сполучені Штати Америки оголосили про розширення списку підсанкційних російських осіб та компаній. До нього увійшли «Газпром інвєст», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб, йдеться у заяві пресслужбі міністерства фінансів США 12 червня.

«Сьогоднішні дії завдають удару по решті російських шляхів доставки міжнародних матеріалів і обладнання, включаючи їхню залежність від важливих поставок із третіх країн. Ми збільшуємо ризики для фінансових установ, які мають справу з російською військовою економікою, усуваємо шляхи ухилення та зменшуємо здатність Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій, обладнання, програмного забезпечення та ІТ-послуг. Щодня Росія продовжує закладати своє майбутнє, щоб підтримувати свою несправедливу війну проти України», – заявила міністерка фінансів США Джанет Йеллен.

До санкційного списку додали понад 30 фізичних осіб та понад 200 юридичних осіб з Росії, а також осіб та компанії поза межами Росії, які допомагають окупантам вести бойові дії та ухилятися від санкцій. Зокрема, йдеться про більш ніж 10 транснаціональних мереж, які відмивають золото для російського виробника золота, продають компоненти для БпЛА та закуповують критичні для Росії товари.

Що потрапило під санкції США

В межах одного з наймасштабніших доповнень санкційного списку Сполучених Штатів, під економічні обмеження потрапили:

Московська біржа,

Національний розрахунковий депозитарій,

Національний кліринговий центр,

Російська національна перестрахувальна компанія,

«Газпром інвєст»,

судноремонтний завод Чорноморського флоту міністерства оборони Росії,

ТОВ «Нєфтєвой тєрмінал "Бєлокамянка"», який надає послуги з нафтоперевалки «Роснєфті» і «Лукойла»,

ТОВ «Арктик СПГ 1» і ТОВ «Арктик СПГ 3» як частини російського газового проєкту – щодо «Арктик СПГ 2» раніше запровадили санкції,

«Промсвязьбанк»,

«Внешэкономбанк»,

Сбєрбанк Росії,

«ВТБ Банк»,

«ВТБ Капитал Холдинг» та інші їхні філії, які дозволяли експортерам та імпортерам проводити фінансові операції.

Крім того, США заборонили надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії.

Зазначимо, після оголошень про запровадження санкцій «Мосбіржа» оголосила, що з 13 червня не буде проводити торги доларом та євро. Внаслідок цього на сайті біржі курс російського рубля до долара вже сягнув 239,35 руб. Втім, угоди з доларом та євро можуть відбуватися на російському позабіржовому ринку. На 19:30 у російських банках курс рубля складає від 99 до 200 рублів за один долар.