Україна отримає перші 1,5 млрд євро допомоги від заморожених російських активів
Значну частину суми скерують на оборону України
Перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів будуть доступні Україні вже в липні. Про це сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у межах Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні у вівторок, 11 червня.
«На тогорічній конференції з відновлення я сказала, що ми повинні перевести Україні заморожені активи Російської Федерації. І зараз ми робимо це можливим, відповідно до міжнародного законодавства і також зберігаючи стабільність фінансових ринків. Близько 1,5 млрд євро від цих наддоходів [від заморожених активів РФ] будуть доступні вже у липні», — заявила фон дер Ляєн.
За словами глави Єврокомісії, значну частину суми скерують на оборону України. Також 10% з цієї суми піде на реконструкцію і відновлення.
Фон дер Ляєн додала, що цього тижня на саміті G7 міжнародна спільнота обговорюватиме, «як Україна ще швидше зможе отримати ще більший зиск і користь від заморожених російських активів».
Як повідомлялось, застосування податку на непередбачуваний прибуток зі заморожених російських активів РФ може приносити щорічно близько 3 млрд євро. Згідно з механізмом, який розробив ЄС, Україна двічі на рік отримуватиме надходження з Європейського фонду миру, з якого оплачуватиметься постачання зброї.
ZAXID.NET писав, що 21 травня Рада ЄС погодилася використати доходи від заморожених активів Центробанку РФ для допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном близько 260 млрд євро активів російського центрального банку, в основному у формі цінних паперів і готівки, були заморожені в країнах «Великої сімки», ЄС та Австралії, причому понад дві третини з них заблоковано в ЄС.