Очікується, що на рік Україна зможе отримати близько 3 млрд євро від конфіскованих активів РФ

Перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів будуть доступні Україні вже в липні. Про це сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у межах Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні у вівторок, 11 червня.

«На тогорічній конференції з відновлення я сказала, що ми повинні перевести Україні заморожені активи Російської Федерації. І зараз ми робимо це можливим, відповідно до міжнародного законодавства і також зберігаючи стабільність фінансових ринків. Близько 1,5 млрд євро від цих наддоходів [від заморожених активів РФ] будуть доступні вже у липні», — заявила фон дер Ляєн.

За словами глави Єврокомісії, значну частину суми скерують на оборону України. Також 10% з цієї суми піде на реконструкцію і відновлення.

Фон дер Ляєн додала, що цього тижня на саміті G7 міжнародна спільнота обговорюватиме, «як Україна ще швидше зможе отримати ще більший зиск і користь від заморожених російських активів».

Як повідомлялось, застосування податку на непередбачуваний прибуток зі заморожених російських активів РФ може приносити щорічно близько 3 млрд євро. Згідно з механізмом, який розробив ЄС, Україна двічі на рік отримуватиме надходження з Європейського фонду миру, з якого оплачуватиметься постачання зброї.

ZAXID.NET писав, що 21 травня Рада ЄС погодилася використати доходи від заморожених активів Центробанку РФ для допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном близько 260 млрд євро активів російського центрального банку, в основному у формі цінних паперів і готівки, були заморожені в країнах «Великої сімки», ЄС та Австралії, причому понад дві третини з них заблоковано в ЄС.