Європейський Союз вже має розроблені проекти законів, що передбачають використання доходів від заморожених російських активів для фінансування України. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, опублікованому ввечері 18 березня.

Як пишуть журналісти, застосування податку на непередбачуваний прибуток, яке описано в законопроектах, може приносити щорічно близько 3 млрд євро. Ці кошти планують витратити на постачання зброї для України та посилення її обороноздатності. Зокрема, як планується, частина доходів, отриманих з 15 лютого, двічі на рік передаватиметься до Європейського фонду миру, з якого оплачуються постачання зброї Україні, а також – Фонду підтримки України Ukraine Facility.

Ще частину грошей планують залишати у європейському центральному депозитарії для покриття витрат на утримання активів і на випадок можливих ризиків, зокрема заходи у відповідь з боку Росії. Викладені у законопроекті пропозиції обговорять пропозиції на зустрічі у Брюсселі пізніше цього тижня на зустрічі лідерів ЄС.

Bloomberg пише, що якщо документи швидко отримають підтримку усіх 27 держав-членів Євросоюзу, то перші перекази гроші до України можуть бути здійснені вже у липні цього року. Проте існує сумнів, що Німеччина, Франція та Європейський банк готові погодитися на такий сценарій.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном близько 260 млрд євро активів російського центрального банку, в основному у формі цінних паперів і готівки, були заморожені в країна «Великої сімки», ЄС та Австралії, причому більше двох третин з них заблоковано в ЄС.