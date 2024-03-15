Фінансування покликане стимулювати виробничі потужності боєприпасів в Європі

Європейська комісія виділила 500 млн євро на збільшення обсягів виробництва боєприпасів на європейських заводах. Рішення про фінансування європейського військпрому євродепутати ухвалили у рекордні строки, повідомили у прес-службі Єврокомісії у п’ятницю, 15 березня.

«Сьогодні Комісія виділила 500 мільйонів євро, передбачених Законом про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP). Це дозволить європейській оборонній промисловості до кінця 2025 року збільшити потужність виробництва боєприпасів до 2 мільйонів снарядів на рік», – йдеться на сайті Єврокомісії.

Євродепутати в рекордно короткі терміни завершили розгляд щодо фінансування ВПК та обрали 31 проект для збільшення виробництва боєприпасів. Зокрема, йдеться про проекти, які займаються виготовленням вибухових речовин, пороху, ракет, снарядів, а також здійснюють сертифікацію випробувань та відновлення.

За даними прес-служби Єврокомісії, фінансування проектів складатиме 513 млн євро з бюджетів країн ЄС та Норвегії. За очікуваннями євродепутатів, загальні інвестиції у постачання сягнуть приблизно 1,4 млрд євро.

«Програма підтримуватиме проекти, які збільшать річну потужність виробництва більш ніж на 10 тис. тонн пороху та більш ніж на 4300 тонн вибухових речовин. З цією метою Союз інвестує 248 млн євро у потужності з виробництва порошку та 124 млн євро у потужності з виробництва вибухових речовин», – повідомили у прес-службі Єврокомісії.

У прес-службі комісії також зазначили, що у січні 2024 року потужність виробництва 155-мм снарядів у Європі вже досягла 1 мільйона на рік. Грантові угоди з виробниками для збільшення цього показника вдвічі підпишуть у травні 2024 року.

Крім того, Єврокомісія анонсувала виділення 310 млн євро на стимуляцію деяких держав-членів ЄС до спільної закупівлі боєприпасів та систем ППО. Також за ці кошти держави зможуть замінити застарілі системи.

«Закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) є прямою відповіддю на вимогу Ради терміново доставити в Україну боєприпаси та, за потреби, ракети, а також допомогти державам-членам поповнити їхні запаси шляхом запровадження цільових заходів», – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зазначається, що закон покликаний збільшити потужності ЄС з виробництва боєприпасів та реалізувати третю ланку триколійного підходу плану щодо боєприпасів, ухваленого Радою Європи у березні 2023 року.

Нагадаємо, на початку 2023 року Євросоюз анонсував надання Україні понад мільйон боєприпасів за рік. Згодом в ЄС визнали, що ініціатива зіштовхнулася з проблемами, і поставити таку кількість снарядів до України в усталені терміни в країн-партнерів не вийде. У січні 2024 року представник Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що ЄС зможе надати обіцяні снаряди до кінця 2024 року – тобто, терміни передачі боєприпасів розтягнулися удвічі. Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію щодо поставок боєприпасів, заявив 26 лютого, що Україна не отримала і половини від заявленої кількості снарядів.

У лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що країна знайшла спосіб поставити 800 тис. снарядів для України, а за належного фінансування озброєння може потрапити до України за «кілька тижнів». На пропозицію закупити Україні снаряди відгукнулася низка європейських країн, які виділили сотні мільйонів євро на придбання боєприпасів.

13 березня радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр заявив, що обіцяні країною боєприпаси можуть потрапити до України у червні 2024 року. Йдеться тільки про початок поставок, хоча Петр Павел 11 березня повторив свою тезу про старт постачання боєприпасів «у найближчі тижні».