Європейський Союз планує відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві, а також інтегрувати Україну до складу європейського оборонно-промислового комплексу. Про це під час свого візиту до Києва у суботу, 24 лютого, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «РБК-Україна».

За її словами, ЄС подвоїть свою військову підтримку України.

«Ми вже надали 28 млрд євро і працюємо над створенням спеціального фонду для закупівлі озброєнь. Паралельно оборонна промисловість країн ЄС нарощує спроможності. Ми вже надали півмільйона боєприпасів, а до кінця року передамо один мільйон», – повідомила вона.

За словами фон дер Ляєн, наразі розробляється нова стратегія оборонної промисловості, яку буде презентовано через три тижні.

«Це буде перший крок до інтеграції України до наших оборонних промислових програм в Європі. Ми навчаємось від вашого досвіду на полі бою, ми хочемо інтенсифікувати цю співпрацю і хочемо для цього відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві», – додала вона.

Додамо, що сьогодні Урсула фон дер Ляєн сьогодні зустрілася з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Вони скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає виділення 50 млрд євро протягом 4 років.