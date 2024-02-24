Урсула фон дер Ляєн передала українським силовикам 50 позашляховиків

У суботу, 24 лютого, із робочим візитом у Києві перебуває президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У межах візиту вона передала 50 нових автомобілів для потреб прокурорів та поліцейських у прифронтових регіонах. Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Передача автомобілів відбулась на Софійській площі у столиці.

«Ми дуже сподіваємось, що ці автомобілі допомагатимуть вам у вашій критично важливій роботі. Я знаю, що ви виконуєте завдання зі стабілізації, забезпечення безпеки, наприклад, на територіях, які ви звільнили від агресора. Дякую за вашу хоробрість. За мужність чоловіків і жінок, які борються за збереження вільної і суверенної України. Ми також розуміємо, що вони борються і за нас», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Пані президентка передала ключі генеральному прокурору Андрію Костіну та міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку. 20 позашляховиків призначені для потреб прокурорів.

«Сьогодні, у другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії, значення непохитної підтримки та відданості наших європейських друзів складно переоцінити… Передані автомобілі будуть дуже корисними в роботі українських поліцейських та прокурорів, які відважно збирають докази воєнних злочинів РФ, часто ризикуючи власним життям та здоров'ям», – сказав генеральний прокурор Андрій Костін.

Ще 30 автомобілів передали Національній поліції України. Найближчим часом їх передадуть у прифронтові регіони.

«Вони сприятимуть у проведенні стабілізаційних заходів та фіксації воєнних злочинів», – зазначив Ігор Клименко.

Зазначимо, що у суботу, 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський у аеропорту в Гостомелі зустрівся із прем’єркою Італії Джорджою Мелоні, прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єром Бельгії Александром Де Кроо.