Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення шостого макрофінансового пакету

Європейська комісія оголосила про надання Україні нового траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 25 липня.

Президентка Єврокомісії засудила атаки Росії по українській інфраструктурі. Зокрема йшлося про удари по зерносховищах на Півдні, куди росіяни почали особливо активно цілити після розірвання зернової угоди.

«Я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна. Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виплатили ще 1.5 млрд євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати інфраструктуру. Буде більше», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Зазначимо, транш надається у вигляді кредиту під вигідний відсоток для України. Загалом на 2023 рік розраховано макротраншів на 18 млрд євро. Кошти виділятимуться на відбудову інфраструктури та на підтримку державних послуг.

Попередній транш в межах цієї домовленості відбувся 22 червня 2023 року. Транш від Єврокомісії 25 липня став шостим наданням коштів від ЄС.