Єврокомісія готує чотирирічний план підтримки України на 50 млрд євро
Допомогу планують надавати у форматі грантів та кредитів
Європейська комісія планує виділити Україні 50 млрд євро фінансової допомоги за найближчі чотири роки. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Зокрема, йдеться про допомогу у форматі грантів та кредитів. Цей пакет допомоги Україні фінансуватиметься коштом внесків держав-членів ЄС, а не запозичень на ринках. Водночас, Євросоюз очікує на допомогу і приватного сектора, й інших донорів.
«[Потрібно] забезпечити ... фінансування України на її шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором. У сфері міграції ми підтримуємо захист зовнішніх кордонів і економічний розвиток наших партнерів, виділивши 15 млрд євро», – наголосила президентка Єврокомісії.
Раніше Bloomberg писав, що Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги обсягом близько 50 мільярдів євро для підтримки України на тлі українського контрнаступу з метою повернення територій, втрачених після вторгнення Росії. Зазначалося, що комісія хоче уникнути обтяжливого інструменту відновлення для країни, яка перебуває у стані війни. Тому вона запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій.