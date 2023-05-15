Сьогодні ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, наскільки успішно триває процес інтеграції України до Європейського Союзу на рівні нашого уряду і в окремих містах та громадах.

Ще два місяці тому прем’єр-міністр України Шмигаль заявив: «Україна уже виконала всі вимоги Єврокомісії до початку переговорів про вступ України в ЄС». Я нагадаю, що цих вимог існує сім. І за словами глави нашого уряду, їх усі ми виконали. Хоча насправді це не зовсім так. За незалежною оцінкою на початок цього року Україна набирала шість із десяти балів щодо виконання вимог Єврокомісії. Найкраща ситуація із законодавством про медіа і національні меншини. Найгірші справи із законами про відмивання коштів, антиолігархічними реформами і реформою Конституційного суду.

І якщо закон про олігархів чекає на тлумачення з боку ЄС і Венеційської комісії, то гальмування щодо відбору суддів Конституційного суду – це вже суто внутрішня проблема нашої влади. Попри це нещодавно Президент Зеленський не забув нагадати під час зустрічі з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, що настав час почати переговори про наше членство у Євросоюзі.

Ця репліка невипадково прозвучала у День Європи. Мовляв, Україна пройшла непростий шлях до європейської родини і саме сьогодні нагадує, що пора нас уже повноцінно прийняти. Реакція Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн була доброзичливою, але водночас прагматичною і відвертою. Вона натякнула Президентові Зеленському, що попереду ще достатньо роботи.

Тобто Україна не стоїть на місці, ми рухаємося до виконання умов, але це ще далеко не фінал. Перш за все мова про судову реформу і втілення рекомендацій Венеційської комісії щодо відбору суддів Конституційного суду. Важливо провести прозорий конкурсу, а не вдаватися до керованих призначень суддів. Віримо, що тут компромісів не буде.

Водночас загальний імпульс нашого руху до Європи запустив інтеграційні процеси і на місцях – в окремих громадах і містах. Яскравим прикладом тут виступає Львів, який звично був серед наших міст найближче до Європи. У Брюсселі відкрили офіс Львова. Завдяки його роботі фінансові програми та проекти стануть доступнішими для всіх українських громад.

Тобто Львів у цьому випадку виступає провідником для європейських ініціатив і співпраці з Україною. І це заслуга багаторічної роботи міської ради у цьому напрямку. Львів не випадково отримав статус «Молодіжної столиці Європи 2025» і сьогодні це досягнення допомагає налагоджувати нові контакти, коли нашій країні це так необхідно. З-поміж нових таких контактів зустрічі на рівні мерів Львова, Манчестера і Ліверпуля.

Прапори Європейського Союзу вже сьогодні майорять на вулицях і площах наших міст. І ми маємо підстави вірити, що вступ України до ЄС відбудеться одразу ж після нашої перемоги у війні. Ту ціну, яку Україна заплатила на шляху до Європи, там – у Європі добре розуміють. Це відчувалося у виступі канцлера Шольца під час вручення премії Карла Великого Президентові Зеленському і українському народові. Німецький канцлер акцентував на тому, що Україна це Європа і що наше місце по праву серед країн і народів Євросоюзу.

Однак це право потрібно постійно доводити працею над собою. Висока ціна перемоги не має стати індульгенцією для наших внутрішніх слабкостей і недоліків. Тому і після війни нас чекає багато боротьби і багато праці. Ви дивилися ZAXID.NET новини. До наступних зустрічей.