Європейська комісія очікує, що Україна змінить закон про Конституційний суд, до якого мала зауваження Венеційська комісія. Про це в коментарі Суспільному повідомила речниця Єврокомісії Ана Пізонеро.

За її словами, ЄС очікує, що Україна врахує рекомендації Венеційської комісії, надані 19 грудня, і збільшить до семи кількість членів у Консультаційній групі експертів (КГЕ), яка перевіряє кандидатів у КСУ на доброчесність.

«Додатковий член має бути за міжнародною квотою для запобігання патової ситуації в ухваленні рішень», – сказала Анна Пізонеро.

Речниця ЄК додала, що закон є ключовим для призначення суддів до КСУ із найвищими доброчесністю та професіоналізмом, тому Єврокомісія й надалі стежитиме за процесом.

Реформа КСУ – один із семи євроінтеграційних кроків, які Україна у червні отримала разом зі статусом кандидата в ЄС. 13 грудня Верховна Рада ухвалила закон про КСУ, за яким до КГЕ входять шестеро членів. 19 грудня Венеційська комісія рекомендувала додати до КГЕ сьомого експерта за міжнародною квотою. Громадські експерти зауважують, що 7-й незалежний експерт дозволив би нівелювати політичний вплив на комісію.

Однак президент Володимир Зеленський підписав ухвалений ВР закон.