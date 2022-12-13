Верховна Рада України на засіданні 13 грудня ухвалила в цілому євроінтеграційний закон про національні меншини (спільноти) України. Рішення підтримали 324 народні депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Закон дасть змогу створювати консультативно-дорадчі органи при державних органах виконавчої влади різних рівнів. Вони сприятимуть реалізації державної політики в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до національних меншин.

Новий закон дозволяє створювати центри національностей в обласних центрах або визначених населених пунктах коштом державного та/або місцевого бюджетів для функціонування громадських об'єднань національних меншин на безоплатній основі. Також закон дозволяє міжнародне співробітництво та закордонні зв’язки національних меншин.

В документі йдеться про права на самоідентифікацію, використання мов національних меншин, на освіту, на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті тощо.

Закон доопрацьовували на основі висновку Ради Європи та у співпраці з її експертами.

Це один із законів, необхідний для того, щоб Україна зберегла статус кандидата на вступ до ЄС.