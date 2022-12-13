Верховна Рада підтримала законопроект №5369 про ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду міста Києва. Про це 13 грудня повідомив нардеп від «Слуги народу» Дмитро Гурін.

За відповідне рішення проголосували 310 нардепів, утримались – двоє (по одному нардепу від «Голосу» і групи «Довіра»), ще 31 нардеп не голосував за ліквідацію. Замість нього планують створити новий Київський міський окружний адміністративний суд. Напередодні Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити законопроекти, пов’язані з ліквідацією ОАСК та утворенням КМОАС.

У серпні 2019 року голові Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Павлу Вовку, який очолював суд з 2010 року, та трьом його колегам вручили підозри у скоєнні злочинів. Їх, зокрема, звинувачували в організації перешкоджання діяльності судових органів влади та втручання в їхню діяльність.

В липні 2020 року року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) разом зі Службою безпеки України (СБУ) заявили, що викрили систему керованого правосуддя, яке використовувалося головою ОАСК для особистого збагачення, а також як інструмент захоплення влади у судовій системі. Тоді Вовк заявив, що не має наміру йти з посади після скандалу з плівками, а записи розмов назвав сфальсифікованими.

Громадська організація «Центр протидії корупції» (ЦПК) вимагала відставки Павла Вовка з посади голови ОАСК через так звані «плівки Вовка». ЦПК також вважало, що необхідно розпустити ОАСК через низьку довіру до справедливості винесених у цьому суді рішень та передати його справи іншим судам. Вовк заявив, що вважає посіпаками різного роду громадські організації, що підтримують «корупціонера з НАБУ».

У вересні 2020 року Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася відстороняти Вовка від керування Окружним адміністративним судом міста Києва, пояснивши це тим, що він так і не отримав статус підозрюваного. Відповідне клопотання повернули Венедиктовій. У березні 2021 Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що з самого початку не бачила судової перспективи у справі щодо голови Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павла Вовка. Вона зазначила, що не може «приволокти» суддю Вовка до суду.

У березні 2021 року у ЗМІ з'явилась інформація, що в Офісі президента підготували законопроект про ліквідацію ОАСК та Київського окружного адмінсуду. Замість цих двох установ пропонується створити Окружний адміністративний суд Київської області та міста Києва.