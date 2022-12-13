Законопроект про ліквідацію ОАСК повернуто до парламенту з підписом президента.

Президент України Володимир Зеленський увечері у вівторок, 13 грудня, підписав закон №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної ради.

Закон набере чинності з наступного дня після його опублікування.

Після цього ОАСК припинить роботу. Розгляд і вирішення адміністративних справ до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду здійснюватиме Київський окружний адміністративний суд.

Зауважимо, що у самому ліквідованому Окружному адміністративному суді Києва раніше сьогодні заявили, що рішення парламенту принесе шкоду українцям, які «будуть позбавлені доступу до правосуддя». Там зазначили, що ухвалений Радою законопроект «не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу».

Яким саме положенням Конституції і законодавства суперечить рішення Ради, ОАСК не уточнив. Суд стверджує, що від його ліквідації найбільше постраждають українці, які «будуть позбавлені доступу до правосуддя в той час, коли вся країна вже бореться із зовнішнім ворогом».

ОАСК зазначає, що коли його справи після ліквідації спершу передадуть до Київського окружного адміністративного суду, а потім до Київського міського окружного адміністративного суду, кожного разу розгляд справ буде починатися спочатку.

Також ОАСК похвалився високим показником задоволених позовів: стверджує, що він з початку року був на рівні 78-82%.

Варто зауважити, що розслідування журналістів проекту Bihus.Info вказує на те, що ОАСК за час воєнного стану ухвалив низку рішень про багатомільйонні виплати суддям та люстрованим чиновникам, а також скасував санкції щодо підприємства з «російським слідом».

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні, 13 грудня, підтримала ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Законопроект про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як «невідкладний», проте висновок комітету ВР про його ліквідацію через 1,5 роки співпав з тижнем, коли Держдеп США наклав санкції на скандального главу ОАСК Павла Вовка.