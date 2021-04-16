Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк допомагав оточенню олігарха Ігоря Коломойського у вирішенні однієї з так званих справ «ПриватБанку». Про це пише «Слідство.Інфо» з посиланням на записи розмов із кабінету Вовка, які фіксували правоохоронці, й потім журналісти отримали їх від своїх джерел.

На плівках йшлося, що у травні 2019 року до Вовка завітав його колега – заступник голови Господарського суду Києва Вадим Босий. На той час суддя Босий розглядав справу за позовом Ігоря Коломойського до Національного банку України і націоналізованого «Приватбанку».

Як випливає з «плівок ОАСК», суддя Босий прийшов до свого колеги Павла Вовка, аби запитати, чи «цікава комусь ця справа». Відтак, голова Окружного адмінсуду вирішив «посприяти» і подзвонив своєму знайомому з оточення Ігоря Коломойського.

«Скажи, будь ласка, ти не займаєшся особисто, ось таке ж, пам'ятаєш, болюче питання? "Бороди" (ймовірно, йдеться про Ігоря Коломойського – ред.) питання найголовніше», – сказав Вовк своєму співрозмовнику.

Згадувана справа стосувалася кредитних договорів та договорів поруки, які Коломойський намагався визнати недійсними через суд.

За інформацією Нацбанку, у 2016 році Коломойський, який на той момент ще був співвласником «Привату», уклав із НБУ кілька договорів поруки. Йшлося про 9,2 млрд грн. Хоч потім банк націоналізували, але Коломойський, за цими договорами, все одно залишався боржником перед НБУ.

Згідно з судовим реєстром, позивачем у цій справі є особисто Ігор Коломойський. Судячи з розмови в кабінеті голови ОАСК, суддя Босий вирішив порадитися, яке рішення йому ухвалити у цій справі.

У червні 2020-го суддя Босий повністю задовольнив позов Ігоря Коломойського і визнав договори на 9,2 млрд грн недійсними.

У Нацбанку «Слідству.Інфо» заявили, що суддя Босий був упередженим при розгляді цієї справи. Відтак, зараз вони намагаються скасувати рішення Босого у судах вищих інстанцій.

В чому суть справи Павла Вовка

Влітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах – розмови про тиск на суддів і на інші держоргани.

НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у численних порушеннях закону: спробі узурпувати судову владу в країні й неправосудних рішеннях на користь політичних еліт і бізнесменів. Антикорупціонери опублікували записи розмов суддів ОАСК як докази правопорушень.

За версією слідства, Вовк очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади. Цього хотіли досягти, установивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створивши штучні перешкоди в їхній роботі.