Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на нерухомість та автомобіль Юрія Зонтова, який є працівником Служби зовнішньої розвідки та братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Про це повідомляє «Громадське» із посиланням на рішення суду від 12 квітня.

Суд за клопотанням НАБУ арештував автомобіль Infiniti QX70, земельну ділянку в Гатному Київської області та недобудований на ній житловий будинок, дві квартири, групу приміщень та нежитлові приміщення на Печерську.

«Громадське» уточнює, що в рішенні ім’я підозрюваного не вказується, однак, згідно із з реєстром речових прав, зазначене майно належить саме Юрію Зонтову.

Він може оскаржити це рішення в апеляційній палаті ВАКС.

Що відомо про затримання Юрія Зонтова

НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова під час отримання 100 тис. доларів США хабаря у вівторок, 6 квітня. Зонтов з іншим адвокатом начебто обіцяв одній з компаній через свого брата вирішити питання з одним із суддів ОАСК – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Під час обшуку приміщення, де були затримані підозрювані, детективи знайшли готівку та антикваріат, зокрема понад 3,7 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн та 100 шекелів.

Сам Павло Вовк назвав затримання свого брата Юрія Зонтова та обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і назвав їх «помстою».

8 квітня Вищий антикорупційний суд відправив Юрія Зонтова під варту до 4 червня. Сума застави становить 35 млн 185 тис. грн. Прокурори наполягали на вдвічі більшій сумі застави – 70 млн грн.

Зазначимо, що Павло Вовк теж раніше мав прізвище Зонтов, однак після шлюбу змінив його на прізвище своєї дружини.