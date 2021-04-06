Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що вважає сьогоднішні обшуки в ОАСК «провокацією» з боку Національного антикорупційного бюро і назвав їх «помстою». Про це суддя написав на своїй сторінці у Facebook.

«У приміщенні суду в кількох кабінетах сьогодні дійсно проходило два обшуки. Сенсацій не знайшли, просто вилучили якусь справу, незакінчену розглядом. Переконаний, що, як і у всіх попередніх «гучних» справах НАБУ, тут немає правових підстав, належних доказів та перспективи», – запевнив Вовк.

За словами голови ОАСК, зараз суд працює в штатному режимі.

Окремо Вовк прокоментував інформацію про затримання його брата, адвоката Юрія Зонтова з хабарем.

«Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають імʼя мого брата. Його, очевидно, просто використовують як «видатковий матеріал» для зведення особистих рахунків. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу. Не більше того», – наголосив він.

Як інформував ZAXID.NET, 6 квітня НАБУ затримало брата Павла Вовка Юрія Зонтова під час отримання 100 тис. доларів. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

В чому суть справи Павла Вовка

Влітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах – розмови про тиск на суддів і на інші держоргани.

НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у численних порушеннях закону: спробі узурпувати судову владу в країні й неправосудних рішеннях на користь політичних еліт і бізнесменів. Антикорупціонери опублікували записи розмов суддів ОАСК як докази правопорушень.

За версією слідства, Вовк очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади. Цього хотіли досягти, установивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створивши штучні перешкоди в їхній роботі.

Співробітникам НАБУ доводилося неодноразово «ловити» Вовка, щоб вручити йому повістку до суду. Сам Вовк відмовлявся визнати себе підозрюваним у кримінальному провадженні.