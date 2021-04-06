НАБУ обшукує будівлю ОАСК, а також домівки фігурантів справи

Детективи НАБУ затримали брата скандального голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка при спробі взяти 100 тис. доларів хабара. Про це пише «Слідство.Інфо» з посиланням на кілька незалежних одне від одного джерел.

«Слово і діло» уточнює, що йдеться про Юрія Зонтова. Інформацію про затримання підтвердило і «Громадське», посилаючись на співрозмовників у НАБУ. За їхніми словами, родича Вовка затримали під час отримання коштів. Згодом гроші мали передати самому Павлу Вовку.

Адвокат Ростислав Кравець повідомив, що в будівлі ОАСК проводять обшуки спецпризначенці НАБУ.

Оновлено. НАБУ повідомило, що викрило двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. доларів через Павла Вовка домовитися з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі.

Детективи обшукують приміщення суду та за місцем проживання адвокатів. Водночас відомство підтвердило, що один із фігурантів справи – близький родич Павла Вовка. Однак так і не назвали його ім’я.

В чому суть справи Павла Вовка

Влітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах – розмови про тиск на суддів і на інші держоргани.

НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у численних порушеннях закону: спробі узурпувати судову владу в країні й неправосудних рішеннях на користь політичних еліт і бізнесменів. Антикорупціонери опублікували записи розмов суддів ОАСК як докази правопорушень.

За версією слідства, Вовк очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади. Цього хотіли досягти, установивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створивши штучні перешкоди в їхній роботі.

Співробітникам НАБУ доводилося неодноразово «ловити» Вовка, щоб вручити йому повістку до суду. Сам Вовк відмовлявся визнати себе підозрюваним у кримінальному провадженні.