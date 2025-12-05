Анна Скороход заявила про обшуки у своєму помешканні

НАБУ та САП у співпраці з СБУ викрили у Києві організовану злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у пʼятницю, 5 грудня.

Хоч правоохоронці не уточнили імені нардепки, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що йдеться про депутатку від партії «За майбутнє» Анни Скороход.

За даними «УП» та «Радіо Свобода», наразі правоохоронці проводять обшуки у помешканні 35-річної нардепки Анни Скороход. Обшуки підтвердила і сама Скороход на своїй сторінці в фейсбуці.

«Просто зараз в моєму помешканні проводяться слідчі дії. Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію», – написала вона.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

За даними джерел «УП», Скороход разом зі спільниками вимагала з підприємця 250 тис. доларів.

Скандали навколо Анни Скороход

Нагадаємо, у 2019 році Анна Скороход, яка на той момент була у партії «Слуга народу», потрапила у політичний скандал – Давид Арахамія заявив, що Скороход у Верховній Раді лобіює інтереси олігархічних груп. Голова фракції заявив, що цивільний чоловік Скороход, російський банкір Олексій Алякін, тиснув і залякував депутатів у парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Алякіна затримали за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах в листопаді 2019 року.

14 листопада 2019 року Скороход виключили з партії.

До слова, прізвище Скороход фігурувало на записах НАБУ та САП про масштабну корупцію в енергетиці. Так, правоохоронці зафіксували, що фігуранти справи «Мідас» обговорювали написання депутатських запитів від імені Скороход. Сама нардепка заявила, що не відправляла запитів від імені підозрюваних та не знала про них.

Новина доповнюється...