Морський порт Темрюк у Краснодарському краї РФ вже був під атакою безпілотників

У ніч на 25 грудня безпілотники атакували морський порт Темрюк у Краснодарському краї РФ, після чого там виникла масштабна пожежа. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

За даними росіян, унаслідок атаки дронів загорілись два резервуари з нафтопродуктами, загальна площа пожежі становить близько 2 тис. м2. До гасіння пожежі залучили 70 рятувальників і 18 одиниць техніки.

Супутники NASAfirms також фіксують пожежу на території порту Темрюк.

В оперштабі додали, що через дронову атаку пошкоджені кілька виробничих будівель і сільськогосподарська техніка підприємства в селі Миколаївка Щербинівського району.

Російське міноборони заявило, що за ніч над РФ і анексованим Кримом начебто було збито 141 БпЛА, зокрема сім дронів над територією Краснодарського краю.

Зауважимо, українська сторона наразі офіційно не коментувала наслідки атаки на Росію цієї ночі.

До слова, у ніч на 5 грудня дрони атакували термінал «Мактрен-Нафта» в порту Темрюк у Краснодарському краї Росії. Пожежа тривала три доби, згоріли понад 20 резервуарів по 200 м³, залізничні цистерни та інше обладнання.