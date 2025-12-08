Внаслідок атаки 5 грудня у порту зайнялася масштабна пожежа

В ураженому 5 грудня російському порту в Краснодарському краю знищені 70% від усіх паливних резервуарів. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу у понеділок, 8 грудня.

У ніч на 5 грудня дрони атакували приморське місто Темрюк у Краснодарському краї Росії. Там розташований один із основних портів російського півдня, який експортує зріджений вуглеводневий газ. Місцеві мешканці поширили відео, на якому було видно стовп вогню в районі порту.

Того ж дня Генштаб підтвердив удари по Темрюкському порту. Вже 8 грудня українські військові уточнили наслідки атаки на російський порт.

«Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того, продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

За даними пресслужбі Генштабу, станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі в Темрюку становила майже 1000 м².

Крім того, Генштаб підтвердив, що у ніч на 8 грудня Сили оборони уразили низку складів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області. На Луганщині українські військові знищили склади боєприпасів та палива, на Донеччині – склад ворожих БпЛА, а також мобільну вогневу групу та ЗРГК «Панцирь-С1».