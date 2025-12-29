8-річна донька з вікна квартири кликала перехожих на допомогу

У Шептицькому на Львівщині матір зачинила у квартирі 8-річну доньку та півторамісячного сина і пішла з дому. Щодо жінки розпочали кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дітьми (ст. 166 КК України), повідомили у Львівській обласній прокуратурі в понеділок, 29 грудня.

За попередніми даними, 30-річна місцева мешканка пішла з дому напередодні, залишивши без нагляду своїх малолітніх дітей замкненими у квартирі. Наразі місце перебування жінки не встановлено.

Її старша 8-річна донька з вікна квартири на третьому поверсі кликала перехожих на допомогу. Разом із нею у помешканні перебував її півторамісячний брат.

«Рятувальники потрапили до квартири та встановили, що в оселі відсутні належні умови для проживання дітей, а також будь-які продукти харчування», – йдеться у повідомленні.

Медики надали дітям першочергову медичну допомогу та доправили до лікарні. На місці події працюють рятувальники ДСНС, працівники прокуратури, Шептицького районного відділу поліції, медики, а також представники служби у справах дітей Шептицької міської ради.