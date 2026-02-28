Це вже 26 гуманітарний конвой для української армії

У суботу, 28 лютого, до Львова приїхали майже 70 волонтерів з Великої Британії та Ірландії. У межах благодійної ініціативи Pickups for Peace («Пікапи для миру») вони передали українським захисникам 35 автомобілів. Про це повідомили у ЛОВА.

Ці машини благодійники здебільшого віддають зі свого користування. Перед відправленням машини перефарбовують у зелений військовий колір та завантажують гуманітарною допомогою – генераторами, шинами, засобами тактичної медицини, турнікетами та зарядними станціями. Зокрема, близько 100 генераторів відправлять у різні регіони України, де є перебої з електропостачанням.

Також волонтери доставили медичні засоби для реабілітаційного центру Superhumans та гуманітарну допомогу для дитячого сиротинця «Відкрите Серце» у селі Милятин.

Благодійну ініціативу Pickups for Peace започаткували у 2014 році. До неї вже долучилися понад 1500 волонтерів із Великої Британії, США, Республіки Ірландія та інших європейських країн, які підтримують українських захисників. Це вже 26-й волонтерський конвой. Загалом українським військовим передали 800 автомобілів.