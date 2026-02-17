Благодійні виступи відбулися у місті Лімасолі на Кіпрі

Гурт «Океан Ельзи» спільно з благодійним фондом «Відкриті очі» зібрав 1,8 млн грн під час виступів у Лімасолі. Зібрані гроші підуть на закупівлю радіоелектронної боротьби (РЕБ) для ЗСУ. Про це повідомили на сторінці «Океан Ельзи».

Гурт повідомив, що в рамках благодійного туру #HelpForUkraine вони зібрали рекордну суму грошей. Понад 1,8 млн грн вдалося зібрати завдяки продажу квитків на концерт та показу фільму «”Океан Ельзи”: Спостереження шторму».

Фото Stanislav Rodionov/ з фейсбук сторінки «Океан Ельзи»

«Зважаючи на те, що українська громада на Кіпрі є однією з найменших – результат справді надзвичайний. Дякуємо кожному, хто долучився. Кожна подія – це реальна допомога нашим захисникам», – повідомив гурт «Океан Ельзи».

Нагадаємо, український рок-гурт зняв біографічний документальний фільм «”Океан Ельзи”: Спостереження шторму». У стрічці розповідається про шлях гурту. Перший прибуток від показу фільму про «Океан Ельзи» передали на реабілітацію військових у Львові.