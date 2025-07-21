Перший тизер ффільму представили 19 липня на сцені

Про гурт «Океан Ельзи» зняли документальний фільм «”Океан Ельзи”: Спостереження шторму». На кіноекранах його можна буде побачити 6 листопада. Офіційний тизер презентували під час виступу гурту на Atlas Festival, повідомляє «Суспільне Культура».

Це біографічний документальний фільм, який розповідає про шлях гурту. У ньому зібрано все – від моментів, коли в гурт не вірив ніхто, до переповнених стадіонів – через особисті конфлікти, творчі розриви та історичні виклики, які переживала країна.

Режисером стрічки став Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк. Над сценарієм працював Вадим Переверзєв.

Фільм є першим документальним проєктом SWEET.TV, а за виробництво відповідала студія Knife! Films, відома за стрічкою «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Український дистрибʼютор – компанія Kinomania Film Distribution.

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За словами співзасновника Knife! Films Максима Сердюка, стрічку почали знімати у липні 2024 року, а зараз вона на етапі постпродакшну й готується до релізу. Складність створення фільму полягала в роботі з архівними матеріалами та збереження логічної цілісності подій. Святослав Вакарчук підказував хронологію подій та пояснював що й куди потрібно ставити.

Перший тизер фільму презентували під час виступу гурту «Океан Ельзи» на Atlas Festival 19 липня.