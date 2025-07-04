Концерти з нагоди 30-річчя гурту «Океан Ельзи» відбулись на території !FESTrepublic

Із 27 червня по 1 липня гурт «Океан Ельзи» провів чотири концерти у Львові, під час яких зібрали 7,7 млн грн для підрозділів ГУР МО України – гроші витратять на купівлю дронів та РЕБи. Про це повідомили на сторінці «Океану Ельзи».

Чотири концерти з нагоди 30-річчя гурту «Океан Ельзи» відбулись на території !FESTrepublic, що на вул. Старознесенській у Львові. Гурт повідомляє, що «кожен, хто був на концертах, зробив свій внесок».

Понад 7 млн грн вдалось зібрати завдяки продажу квитків та аукціону БФ «Відкриті очі», ще 515 тис. грн отримали завдяки акції Comfy та 144 тис. грн – від продажу благодійної колекції «Авіації Галичини».

Фото Вікторії Квітки/з фейсбук-сторінки «Океан Ельзи»

«І тут важливо – всі подальші придбані вами футболки цієї колекції продовжуватимуть поповнювати рахунок збору на ГУР. Тож, хто не встиг – долучайтесь просто зараз. Після узгодження моделей та типів необхідних засобів, закупівлі та передачі – звіти будуть на наших офіційних ресурсах», – повідомив гурт «Океан Ельзи».