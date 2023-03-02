Концерт відбувся у будівлі Canada House на Трафальгарській площі

У Лондоні відбувся благодійний концерт Святослава Вакарчука, під час якого було зібрано понад 3,3 млн фунтів (147 млн грн). Зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання та відновлення українських лікарень, які постраждали під час бойових дій.

Подія була організована спільно з Crown Agents International Development (CAID), однією з найбільших у світі благодійних організацій, що працює по всій планеті, а з 24 лютого 2022 року активно проводить збори саме для гуманітарної допомоги Україні.

Частину пісень Вакарчук виконав під гітару, як робить це останній рік на фронті

Музичний виступ лідера «Океану Ельзи» отримав назву A Night for Ukraine. Його відвідали зокрема герцог Глостерський принц Ричард, Девід Ратлі, член парламенту, парламентський заступник Державного секретаря у закордонних справах Великобританії, посол України у Великобританії Вадим Пристайко, верховний комісар Канади у Сполученому Королівстві Ральф Гудейл та інші.

В залі історичної будівлі Canada House на Трафальгарській площі прозвучали в акустичному форматі як пісні «Океану Ельзи», так і українські народні. Декілька пісень Святослав виконав під гітару, так само як останній рік робить це на фронті, у шелтерах для переселенців чи госпіталях.

Прозвучали пісні «Океану Ельзи» та українські народні

«Під час A Night for Ukraine в Лондоні я розповідав про те, що сам бачив, відчув та чув за останній рік на фронті, в шелтерах та госпіталях… Радий, що можу через свої виступи залучати і пряму фінансову допомогу, і кожного разу нагадувати країнам світу, що ми вдячні за підтримку та потребуємо її ще, аби разом й далі продовжувати боротьбу до Перемоги», – розповів Святослав Вакарчук.

Фото прес-служби «Океану Ельзи»