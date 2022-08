Coldplay послідовно підтримує Україну

Під час концерту відомого британського гурту Coldplay, який відбувся у Брюсселі 9 серпня, до музикантів приєднався фронтмен «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук. Разом вони виконали пісню українського гурту «Обійми».

Також Вакарчук звернувся до аудиторії з проханням підтримувати Україну. «Океан Ельзи» зараз, як і Coldplay, перебуває в європейському турі.

Під час усього концерту Кріс Мартін мав за зап’ясті стрічки синього та жовтого кольорів на знак солідарності з українцями.

Нагадаємо, 8 липня у Варшаві Coldplay виконав пісню «Обійми» разом з українським музикантом Romario Punch, з яким британські музиканти познайомилися на набережній Вісли. А 10 липня Coldplay виступив з концертом у Берліні, під час якого заспівав разом з українськими дітьми свій хіт Something just like this.