«Друга ріка» першими на українському музичному ринку монетизують творчість таким чином

Відеозапис львівського концерту гурту «Друга ріка» буде продано з аукціону як NFT.

Як повідомляють організатори концерту, Міжнародний Гуманітарний Фонд, мета аукціону – зібрати кошти на закупівлю 1 тисячі турнікетів для порятунку наших воїнів на передовій.

У світі практика монетизації мистецтва у вигляді NFT не нова. Наприклад, в березні минулого року на аукціоні Christie’s картина сучасного художника Beeple була продана в вигляді NFT за 69 мільйонів доларів. Продавали так і роботу Бенксі для київського «Охмадиту». Проте на українському музичному ринку це ніхто з виконавців раніше такого не робив.

Концерт вдбудеться у львівському клубі «Малевич» 6 серпня, він триватиме 1.5-2 години, музиканти планують виконати і відомі всім хіти, і нові пісні. Також вперше у Львові на великій сцені буде презентована нова пісня Другої Ріки «Чи ти почув», присвячена Маріуполю.