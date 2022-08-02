Spotify зробив доступним для українців сервіс подкастів
Spotify запустив для України подкасти через два роки після виходу на український ринок
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Найбільший музичний стримінговий сервіс Spotify 1 серпня запустив в Україні подкасти, повідомляє Itc.ua.
Як йдеться в публікації, підтримка нової функції розгортається автоматично у веб-версії та мобільних застосунках на Android та iOS. Подкасти доступні не лише за передплатою, але й у безоплатному тарифі з рекламою.
Для зручності розділ з подкастами розділений за окремими категоріями. Крім того, випуски також можна знайти через пошук. Для українських користувачів доступні як українські, так і іншомовні випуски.
Після запуску Spotify в Україні у липні 2020 року подкасти були однією з найбільш запитуваних функцій.
До слова, 3 березня сервіс потокового аудіо Spotify повідомив про закриття свого офісу в Росії у відповідь на масштабну агресію проти України. Раніше Spotify повністю вилучив контент російських пропагандистських медіа RT та Sputnik у ЄС та США, зазначає «Детектор медіа».
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