Для того, щоб подкасти у Spotify стали доступними, користувачам не потрібно виконувати жодних дій

Найбільший музичний стримінговий сервіс Spotify 1 серпня запустив в Україні подкасти, повідомляє Itc.ua.

Як йдеться в публікації, підтримка нової функції розгортається автоматично у веб-версії та мобільних застосунках на Android та iOS. Подкасти доступні не лише за передплатою, але й у безоплатному тарифі з рекламою.

Для зручності розділ з подкастами розділений за окремими категоріями. Крім того, випуски також можна знайти через пошук. Для українських користувачів доступні як українські, так і іншомовні випуски.

Після запуску Spotify в Україні у липні 2020 року подкасти були однією з найбільш запитуваних функцій.

До слова, 3 березня сервіс потокового аудіо Spotify повідомив про закриття свого офісу в Росії у відповідь на масштабну агресію проти України. Раніше Spotify повністю вилучив контент російських пропагандистських медіа RT та Sputnik у ЄС та США, зазначає «Детектор медіа».