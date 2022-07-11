Google Workspace надає низку хмарних можливостей для бізнесу

Українські підприємці безоплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace, повідомило в понеділок, 11 липня, Міністерство цифрової трансформації.

Там уточнили, що з липня компанія Google мала заблокувати всіх користувачів, що не перейшли на платну підписку, вартість якої коливається від 5 до 18 доларів на місяць за кожен акаунт.

«Щоб підтримати малий та середній бізнес, Мінцифра домовилася з компанією Google продовжити безоплатний доступ до завершення війни», – йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що власники малого та середнього бізнесу зможуть і далі користуватися сервісами Google, щоб організувати роботу команди та розвивати бізнес.

Додамо, що у пакет Google Workspace входять такі вебзастосунки від Google, як Gmail, Контакти, Календар, Meet та Chat для спілкування; Currents для залучення співробітників; Диск для зберігання; пакет Google Документів для створення контенту.

Ці продукти доступні широкому загалу безкоштовно, однак у версіях Google Workspace передбачені корпоративні функції: спеціальні адреси електронної пошти в домені компанії (@vashakompaniya.com), від щонайменше 30 ГБ хмарної пам'яті для збереження документів і електронних повідомлень, а також техпідтримка телефоном і електронною поштою цілодобово та без вихідних.