Компанія Google надасть українським вчителям 43 тис. ноутбуків Chromebook. Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Нещодавно разом з МОН нам вдалося домовитися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 000 ноутбуків Chromebook для викладачів. Така технічна підтримка допоможе їм ефективно продовжувати дистанційне навчання. Партнерами проєкту виступають ЮНЕСКО», – повідомив міністр Михайло Федоров.

Окрім цього, вчителі зможуть пройти онлайн-навчання від Google, а також безкоштовно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року.

Станом на вересень 2021 року в школах працювало 434 755 вчителів. До слова, вже три місяці як і діти, і вчителі продовжують онлайн-навчання в умовах війни.