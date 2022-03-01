Компанія також протидіє пропагандистським ЗМІ на тлі військової агресії Росії

Компанія Google виділила 15 мільйонів доларів на допомогу Україні та протидіє пропагандистським ЗМІ Росії на тлі військової агресії РФ. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Провів дзвінок з Google. Вдячний за підтримку України у надзвичайно складний час — страшної війни з Росією», – написав він на своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, компанія вже виділила 15 мільйонів доларів на допомогу Україні, а також прямі гранти та рекламні кредити.

Окрім того, у Google включили сповіщення SOS на сайті «Пошук» по всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, то бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців.

Компанія відключила деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян.

Автоматично посилила захист акаунтів Google для українців, а також бореться з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.

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