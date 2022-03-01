Компанія Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, дякуємо Тім Кук», – написав віце-прем’єр у Telegram.

Сайт AIN.UA пише, що офіційно Apple не пояснювала свого рішення. Можливо воно пов’язане також з різким падінням курсу рубля і не бажанням компанії продавати свою техніку собі в збиток.

При цьому, в Apple немає у РФ офлайнових точок Apple Store, лише онлайн-магазин. Тому по суті компанія перестала продавати свою техніку в Росії напряму і перейшла на продажі лише через офіційних партнерів.

Раніше керівник Apple висловився щодо ситуації в Україні, хоча прямо і не вказав реальну причину – війну в Україні.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав генерального директора компанії Apple Тіма Кука припинити постачання сервісів та продукції компанії на територію Російської Федерації, у тому числі заблокувати доступ до Apple Store.

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.