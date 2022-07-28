Сезон розпочався із традиційного вуличного флешмобу на площі перед театром

У День Державності України, 28 липня, Львівська національна опера відкрила новий 123-тій театральний сезон. Він розпочався із традиційного вуличного флешмобу на площі перед театром, а продовжиться виконанням вистав виключно українських композиторів впродовж двох тижнів на головній сцені Львівської національної опери.

28 липня о 16:00 на площі перед театром солісти, хор та оркестр Львівської національної опери під орудою диригента Юрія Бервецького представили театралізоване дійство, присвячене Дню Державності України. Прозвучали відомі солоспіви та фрагменти з опер Миколи Лисенка, Семена Гулака-Артемовського, Мирослава Скорика тощо. Слухачі мали змогу не лише відвідати безкоштовно концерт, але й приєднатися до спільного виконання Національного Гімну України та відомих творів разом з артистами театру.

Впродовж двох тижнів нового театрального сезону – з 29 липня до 7 серпня гості театру матимуть нагоду переглянути і почути наживо опери, балети та вистави для сімейного перегляду виключно українських авторів.

Це – сучасні провокативні постановки опер «Сокіл» та «Алкід» Дмитра Бортнянського, опера зі світловим шоу для всієї родини «Лис Микита» Івана Небесного, романтичний балет «Лілея» Костянтина Данькевича та колоритна національна музика опер «Украдене щастя» Юлія Мейтуса та «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка у виконанні солістів, хору, оркестру та балету театру.

У театрі нагадують, що у випадку повітряної тривоги, вистава буде призупинена, а всім глядачам та артистам театру доведеться пройти в укриття, що розташоване у Львівській національній опері.