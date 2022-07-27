У відео поєднані дві реальності: мирне життя та бойові дії

У середу, 27 липня, відбулася прем’єра пісні та кліпу «Океану Ельзи» «Квіти мінних зон». Пісня, яка була написана декілька років тому, мала увійти в новий альбом групи, реліз якого планувався у квітні 2022 року, проте через повномасштабне вторгнення Росії його випуск відклали.

З того часу пісня отримана нову назву та нові сенси. До відео увійшли документальні кадри з зони воєнних дій. В основі – дуже сильна та якісно та чітко реалізована ідея режисера Олега Томіна, коли в кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах: життя в тилу та бойові дії на російсько-українській війні.

«Та найголовніше – це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки – війна, на відстані руки – тил», – розповідають автори відео.

У пісні та відео на неї музиканти та знімальна група намагалися передати тривогу, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення «все добре у нас», «я норм», «живий» або просто «+». А ще лють на ворогів.

Також пісня стала частиною важливого проекту по збору коштів на нові якісні авто для ЗСУ #ДорогиПеремоги. Група запустила його разом з фондом «Повернись живим» та мобільним оператором «Київстар».

Усі кошти від монетизації кліпу, пісні на музичних платформах, також будуть долучені до збору.