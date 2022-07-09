Британський гурт Coldplay виконав пісню «Обійми» під час свого виступу у Варшаві

Британський гурт Coldplay виконав пісню «Обійми» гурту «Океан Ельзи» під час свого виступу у Польщі. Концерт відбувся 8 липня на стадіоні Narodowy в Варшаві. На сцену з музикантами вийшов український музикант Romario Punch, з яким вони познайомилися на набережній Вісли.

Виконавець Romario Punch, який записує музику, а також є вуличним музикантом, заспівав основну вокальну партію. Лідер Coldplay Кріс Мартін приєднувався до нього на приспівах. Мартін зізнався глядачам, що не розуміє тексту пісні, але вона йому дуже подобається.

Відео з виступу опублікували користувачі у соцмережах. Також писали, що під час виступу Кріс Мартін згадував про Україну, а на його зап’ясті була синьо-жовта стрічка. Також український прапор був почеплений на мікрофон українського музиканта під час виконання пісні «Обійми».

Також відео виступу розмістили і на офіційній сторінці «Океану Ельзи» у Facebook.

«Coldplay у Варшаві виконує нашу «Обійми» разом з хлопцем, якого зустріли на набережній Вісли», – зазначено на сторінці «ОЕ».

Відео Olya Shylenko зі сторінки «ОЕ» у Facebook

Зазначимо, що раніше польські музиканти IRA, оркестр Яна Стоклоса Stokłosa Collective Orchestra та вокаліст Артур Гадовскі зняли кліп на пісню «Обійми» гурту «Океан Ельзи» та виконали її польською мовою. Пісню переклали польською мовою. Танець у кліпі виконують у зруйнованій будівлі. Відео супроводжується кадрами руйнувань та бомбардувань України російськими військами та зверненням Святослава Вакарчука. В квітні гурт «Океан Ельзи» записав спеціальну версію пісні «Обійми» в дворі зруйнованого росіянами Палацу праці в Харкові. Переглянути кліп можна на YouTube.