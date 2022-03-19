Львівський панк-гурт створив пісню Kyiv Calling про війну в Україні
Музиканти переспівали пісню London Calling британського гурту The Clash
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Львівський панк-гурт «Бетон» презентували пісню «Kyiv Calling» про війну в Україні. Кавер створили на пісню легендарного британського гурту The Clash «London Calling». У пісні «Київ кличе» звучить заклик до світу підтримати Україну, яка захищає свою територію від російських окупантів.
Учасники гурту «Бетон» Богдан Гринько, Олег Гула та Андрій Жолоб записали пісню Kyiv Calling на студії Africa.records у Львові. Мастеринг і зведення здійснив Михайло Кравець (Skyborn Waves), відео відзняв Олександр Кулик. Відео на трек містить кадри, які були відзняті друзями, родиною, колегами та волонтерами гурту в українських містах, які найбільше постраждали від російських обстрілів.
«Багато українських музикантів зараз воюють чи є в територіальній обороні. Вони змінили гітари на зброю. Сподіваємося, що ця пісня показує дух українців і нашу непокору російській агресії. Ми раді, що ця пісня звучатиме у всьому світі як символ солідарності та надії. Ми віримо у свою перемогу, пишаємося тим, що ми українці та відчуваємо підтримку музикантів за кордоном. Це так багато означає!», – сказав вокаліст та гітарист гурту Андрій Жолоб.
Трек був зведений в Лос-Анджелесі музичним продюсером Денні Сейбером (Danny Saber), колишнім учасником Black Grape, який працював з багатьма відомими музикантами, серед яких David Bowie, Rolling Stones, U2, Ozzy Osbourne, Madonna, Marilyn Manson.
Оригінальна пісня The Clash «London Calling» була написана в 1979 році Міком Джонсом і Джо Страммером, покійним співаком і автором пісень The Clash.
«Я є шанувальником англійської панк-рок сцени 70-х років, представниками якої є The Clash, практично з дитинства. Перші три альбоми були заслухані мною до дір, і мали на мене, як на музиканта, великий вплив. Тому можливість зіграти їхню пісню, отримавши дозвіл від самих музикантів, для мене є великою честю, це щось із області фантастики для мене. До речі, оригінал пісні старший за мене на рік, а я в нашій групі – найстарший (сміється – ред.). Сподіваюся, що всесвітньовідомий риф авторства The Clash в поєднанні з текстом, адаптованим до жахливих подій, які ми переживаємо в Україні, допоможе донести до цивілізованого світу месидж: росія – зло, а зло треба знищувати!», – каже барабанщик «Бетону» Богдан Гринько.
Усі зібрані кошти підуть Руху опору «Вільна Україна» (FURM) – громадському об'єднанню громадських організацій, активістів, науковців, діяльність якого спрямована на протидію імплементації політичної частини Мінських домовленостей та на збереження євроатлантичного курсу України.
Учасники гурту «Бетон»:
Андрій Жолоб – вокал, гітара,
Богдан Гринько – вокал, барабани,
Олег Гула – вокал, бас.
Kyiv Calling (текст)
Kyiv calling to the faraway towns
Now war is declared and battle come down
Kyiv calling to the whole world
Come out of neutrality, you boys and girls
Kyiv calling, now don't look to us
Phony Putinmania has bitten the dust
Kyiv calling, see we ain't got the planes
So give us the sky stop the rockets and dives
The iron age is coming, the curtain's coming in
Meltdown expected, the wheat is growing thin
Engines stop running, but I have no fear
'Cause Kyiv is rising
We live by resistance
Kyiv calling to the NATO zone
Forget it, brother, we cant go it alone
Kyiv calling to the zombies of death
Quit holding Putin up, and draw another breath
Kyiv calling and I have to shout
But while we were talking, I saw oligarches nodding out
Kyiv calling, see we ain't got no high
Except for that one with the yellowy eye
The iron age is coming, the curtains coming down
Engines stop running, the wheat is growing thin
A nuclear era, we should have real fear
'Cause Kyiv is rising
We live by resistance
The iron age is coming, the curtains coming downn
Engines stop running, the wheat is growing thin
A nuclear error, and I have real fear
'Cause Kyiv is rising
We live by resistance
Now get this
Kyiv calling, yes, I was there, too
And you know what Moscow said? Well, none of it was true
Kyiv calling at the top of the dial
And after all this, won't you give me a smile?
I never felt so much alike, alike, alike, alike