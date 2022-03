Кавер створили на пісню британського гурту The Clash «London Calling»

Львівський панк-гурт «Бетон» презентували пісню «Kyiv Calling» про війну в Україні. Кавер створили на пісню легендарного британського гурту The Clash «London Calling». У пісні «Київ кличе» звучить заклик до світу підтримати Україну, яка захищає свою територію від російських окупантів.

Учасники гурту «Бетон» Богдан Гринько, Олег Гула та Андрій Жолоб записали пісню Kyiv Calling на студії Africa.records у Львові. Мастеринг і зведення здійснив Михайло Кравець (Skyborn Waves), відео відзняв Олександр Кулик. Відео на трек містить кадри, які були відзняті друзями, родиною, колегами та волонтерами гурту в українських містах, які найбільше постраждали від російських обстрілів.

«Багато українських музикантів зараз воюють чи є в територіальній обороні. Вони змінили гітари на зброю. Сподіваємося, що ця пісня показує дух українців і нашу непокору російській агресії. Ми раді, що ця пісня звучатиме у всьому світі як символ солідарності та надії. Ми віримо у свою перемогу, пишаємося тим, що ми українці та відчуваємо підтримку музикантів за кордоном. Це так багато означає!», – сказав вокаліст та гітарист гурту Андрій Жолоб.

Трек був зведений в Лос-Анджелесі музичним продюсером Денні Сейбером (Danny Saber), колишнім учасником Black Grape, який працював з багатьма відомими музикантами, серед яких David Bowie, Rolling Stones, U2, Ozzy Osbourne, Madonna, Marilyn Manson.

Оригінальна пісня The Clash «London Calling» була написана в 1979 році Міком Джонсом і Джо Страммером, покійним співаком і автором пісень The Clash.

«Я є шанувальником англійської панк-рок сцени 70-х років, представниками якої є The Clash, практично з дитинства. Перші три альбоми були заслухані мною до дір, і мали на мене, як на музиканта, великий вплив. Тому можливість зіграти їхню пісню, отримавши дозвіл від самих музикантів, для мене є великою честю, це щось із області фантастики для мене. До речі, оригінал пісні старший за мене на рік, а я в нашій групі – найстарший (сміється – ред.). Сподіваюся, що всесвітньовідомий риф авторства The Clash в поєднанні з текстом, адаптованим до жахливих подій, які ми переживаємо в Україні, допоможе донести до цивілізованого світу месидж: росія – зло, а зло треба знищувати!», – каже барабанщик «Бетону» Богдан Гринько.

Усі зібрані кошти підуть Руху опору «Вільна Україна» (FURM) – громадському об'єднанню громадських організацій, активістів, науковців, діяльність якого спрямована на протидію імплементації політичної частини Мінських домовленостей та на збереження євроатлантичного курсу України.

Учасники гурту «Бетон»:

Андрій Жолоб – вокал, гітара,

Богдан Гринько – вокал, барабани,

Олег Гула – вокал, бас.

Kyiv Calling (текст)

Kyiv calling to the faraway towns

Now war is declared and battle come down

Kyiv calling to the whole world

Come out of neutrality, you boys and girls

Kyiv calling, now don't look to us

Phony Putinmania has bitten the dust

Kyiv calling, see we ain't got the planes

So give us the sky stop the rockets and dives

The iron age is coming, the curtain's coming in

Meltdown expected, the wheat is growing thin

Engines stop running, but I have no fear

'Cause Kyiv is rising

We live by resistance

Kyiv calling to the NATO zone

Forget it, brother, we cant go it alone

Kyiv calling to the zombies of death

Quit holding Putin up, and draw another breath

Kyiv calling and I have to shout

But while we were talking, I saw oligarches nodding out

Kyiv calling, see we ain't got no high

Except for that one with the yellowy eye

The iron age is coming, the curtains coming down

Engines stop running, the wheat is growing thin

A nuclear era, we should have real fear

'Cause Kyiv is rising

We live by resistance

The iron age is coming, the curtains coming downn

Engines stop running, the wheat is growing thin

A nuclear error, and I have real fear

'Cause Kyiv is rising

We live by resistance

Now get this

Kyiv calling, yes, I was there, too

And you know what Moscow said? Well, none of it was true

Kyiv calling at the top of the dial

And after all this, won't you give me a smile?

I never felt so much alike, alike, alike, alike