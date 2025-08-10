Ударні дрони атакували НПЗ у місті Ухта

Вдень неділі, 10 серпня, у Республіці Комі (суб’єкт Російської Федерації), вперше заявили про атаку ударних безпілотників. Про це повідомляють російські телеграм-канали Astra та Baza.

Зазначається, що у місті Ухта Республіки Комі місцева влада через гучномовці оголосила «безпілотну небезпеку». Жителі чули кілька вибухів біля одного з нафтопереробних заводів. Крім того, повідомлялось про евакуацію відвідувачів з торгового центру «Ярмарок», що розташований біля НПЗ.

«У Комі запроваджено процедури забезпечення безпеки у зв'язку з польотами безпілотних літальних засобів в Ухтинському районі. Постраждалих через падіння БпЛА немає», – йдеться у повідомленні місцевої влади.

За даними Astra, щонайменше один безпілотник вдарив по території ТОВ «Лукойл-Ухтанефтепереробка» в Республіці Комі. Внаслідок атаки на Ухтинському НПЗ, що належить «Лукойлу», пробитий резервуар із паливом. Місцеві жителі повідомили про скупчення поліцейських та пожежників біля НПЗ.

Зауважимо, що Республіка Комі розташована приблизно за 1800 км від України.

Крім того, російські телеграм-канали повідомили про оголошення «безпілотної небезпеки» у Татарстані. В аеропорту Казані затримали вильоти шістьох рейсів.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 10 серпня, дрони Сил оборони атакували російське місто Саратов. Після атаки зайнялася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Атаку безпілотників на російський Саратов підтвердили у Генштабі ЗСУ.