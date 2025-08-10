Внаслідок атаки в Саратові сталося загоряння біля території НПЗ

У ніч на неділю, 10 серпня, дрони атакували російське місто Саратов. Після атаки зайнялася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

За словами місцевого губернатора Романа Бусаргіна, внаслідок обстрілу є пошкодження на одному з промислових підприємств у Саратові. За даними російських телеграм каналів та OSINT-спільнот, під атаку дронів потрапив місцевий нафтопереробний завод.

На світлинах та відео видно кілька місць влучання, з яких іде чорний дим. Також на зображеннях можна побачити сильну пожежу.

Бусаргін заявив, що внаслідок нічної атаки також постраждала багатоповерхівка, там є загиблий та кілька поранених. У частині будівлі вибило вікна, а також пошкоджені авто.

Російське міністерство оборони заявило, що над Саратовською областю нібито перехопили вісім безпілотників над Саратовською областю. Загалом в міністерстві повідомили про начебто збиття і перехоплення 121 безпілотника.

Нагадаємо, напередодні, 9 серпня, дрони СБУ атакували термінал зберігання дронів Shahed у Татарстані. Дрони долетіли до логістичного хабу на відстані 1300 км від України. Після влучання, яке місцеві росіяни зафіксували на відео, на терміналі розпочалася пожежа.