Загальні втрати армії РФ в Україні склали понад 410 тис. військових

У 2025 році загальні втрати армії РФ в Україні склали понад 410 тис. військових. Це майже стільки ж, як вдалося мобілізувати ворогу упродовж року. Про це в інтерв’ю ведучому «24 Каналу» Андрію Дрозді розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами генерала, зростання втрат РФ почалося після підвищення рівня спроможності безпілотних сил українського війська та переходу на систему корпусів.

«Система управління стала спрощеною і ефективнішою, що призвело до збільшення втрат ворога. За планом у цьому році РФ мала мобілізувати 406 тис. військових. У той же час можемо констатувати, що їхні загальні втрати склали 410 тис. людей», – сказав Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що на початку 2025 року угруповання російських військ щомісячно зростало на 7-9 тис. новобранців. За останні пів року контингент РФ в Україні налічує близько 711 тис. військових і мобілізаційний план не може перекрити втрати ворога.

За словами Олександра Сирського, у 2025 році Росія планувала сформувати 14 нових дивізій, а вийшло тільки 7, при чому 2 дивізії морської піхоти складаються лише з одного полку. Щоденні втрати РФ в Україні упродовж року становили близько 1 тис. особового складу.