Українці захищають не лише себе, а й Європу, заявив головком

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський заявив, що для України та українців «неприйнятно просто віддати територію» в межах будь-якої мирної угоди з Росією. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Sky News 5 грудня.

«Наша головна місія – захищати нашу землю, нашу країну і наше населення», – сказав головком в підвалі будівлі на сході України. Точне місце спілкування не вказано з міркувань безпеки.

На запитання, чи стане марною жертва загиблих українських захисників, якщо частина Донбасу все ж буде передана Росії, Сирський відповів: «Знаєте, я навіть не дозволяю собі розглядати такий сценарій. Усі війни рано чи пізно закінчуються, і, звичайно, ми сподіваємося, що наша також закінчиться. А коли це станеться, має бути встановлений справедливий мир».

За словами головкома, поняття «справедливого миру» передбачає «мир без попередніх умов, без здачі території», тобто зупинку вздовж поточної лінії зіткнення.

Він уточнив, що йдеться про припинення вогню, а потім ведення переговорів без будь-яких умов.

Генерал Сирський наголосив, що Росія не робить жодних кроків до деескалації, попри те, що російський лідер повідомив президенту США про свою готовність до переговорів.

«У їхніх (йдеться про росіян, – ред.) операціях немає пауз, немає затримок. Вони продовжують наступати, щоб під прикриттям переговорів захопити якомога більше нашої території. Тому ми просто змушені вести цю війну... захищаючи наш народ, наші міста і села, нашу землю», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

На запитання про можливу втрату американської підтримки за президентства Трампа, генерал відповів: «Ми дуже вдячні нашим американським партнерам і всім нашим союзникам, які підтримували нас протягом усієї цієї війни зброєю та технікою. Ми сподіваємося, що вони й надалі надаватимуть повну підтримку. Але ми також сподіваємося, що наші європейські партнери та союзники, за потреби, будуть готові надати все необхідне для нашої справедливої ​​війни проти агресора. Тому що зараз ми захищаємо не лише себе, а й усю Європу. І для всіх європейців вкрай важливо, щоб ми продовжували це робити, бо якщо нас тут не буде, інші будуть змушені воювати в Європі».