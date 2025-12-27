Наслідки російської атаки на Київ

У ніч на суботу, 27 грудня, росіяни атакували Україну майже 500 безпілотниками та кількома десятками ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, значну кількість ворожих дронів становили ударні безпілотники типу Shahed. Також територію України атакували понад 40 ракет, зокрема аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал».

На момент публікації офіційної статистики від Повітряних сил ЗСУ немає. У низці регіонів триває повітряна тривога.

Основним напрямком нічної атаки став Київ та Київська область. Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, а також низку багатоповерхівок. Кілька десятків людей постраждали, серед них – діти.

«Багато було питань цими днями. А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані Сполученими Штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять “кинджали” та «шахеди». Це є справжнє ставлення Путіна та його оточення», – написав Зеленський.

Президент вважає, що Росія не хоче закінчувати війну, використовує різдвяний і новорічний час для того, щоб знищувати цивільну інфраструктуру та намагається «використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні». Зеленський наголосив, що на «цю хвору активність» можна відповісти тільки сильними кроками, і США з ЄС мають таку можливість.

«Звісно, ми не будемо зменшувати нашу дипломатичну активність. Але дипломатія не спрацює без безпеки. Про безпеку мають подбати сильні світу цього, і ми будемо говорити, зокрема, про це сьогодні і завтра з лідерами Європи, з премʼєр-міністром Канади та з президентом Сполучених Штатів», – написав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня росіяни завдали масованого удару по Києву та Київщині. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей, є руйнування у низці районів міста та області. Через обстріли у частині Києва немає світла та опалення.